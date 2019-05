SASSUOLO ROMA RANIERI / Sono 23 i convocati di Claudio Ranieri per la sfida che attende la Roma a Sassuolo. I giallorossi sono ancora in corsa per la Champions League, ma una loro qualificazione dipende principalmente dai risultati delle altre squadre, Milan e Atalanta in primis. Di certo la Roma è chiamata ad una vittoria e Ranieri ha deciso di affidarsi a 23 giocatori.

Tra loro anche Daniele, all'ultima trasferta in maglia giallorossa della propria carriera. Out invece Kostas Manolas

I convocati:

Fuzato, Mirante, Olsen; Karsdorp, Fazio, Kolarov, Juan Jesus, Marcano, Florenzi, Santon; Cristante, Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Nzonzi, Pastore; Perotti, Dzeko, Under, El Shaarawy, Kluivert, Schick.

