ROMA INFORTUNIO MANOLAS / Confermata l'assenza di Kostas Manolas per il match di domani tra Roma e Sassuolo.

Il difensore greco non è partito con il resto della squadra nel pomeriggio dalla stazione di Termini direzione Reggio Emilia, saltando così la sfida contro la squadra di De Zerbi fondamentale per continuare a sperare nel quarto posto Champions per i giallorossi. Manolas è alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia destra

Dall'inviato Daniele Trecca

