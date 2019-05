ROMA DE ROSSI CONTESTAZIONE / Almeno 700 tifosi (ma altri ne continuano ad arrivare) della Roma stanno mainfestando sotto la nuova sede della Roma all'Eur dalle 15 di questo pomeriggio. I sostenitori giallorossi stanno contestando la società per la decisione di non rinnovare il contratto a Daniele De Rossi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Caratterizzata da cori contro James("po, poporopo, poporopo, vendi la Roma e non rompere i co..."),(partito da Termini con la squadra alla volta di Reggio Emilia) nonché a favore del capitano romanista ("undici, undici, undici De Rossi, noi vogliamo undici De Rossi"), la contestazione è servita anche per ribadire la frattura ormai insanabile tra il club e buona parte del tifo giallorsso, espressa tramite alcuni eloquenti striscioni. "Le bandiere non si ammainano... Si difendono e si onorano... ", "Dirigenza" di cialtroni senza rispetto!". "L'AS Roma è la nostra leggenda... Solo gli indegni la chiamano azienda!". Infine, "No al nuovo Stadio".