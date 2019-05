CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI MILAN / Tre big di Serie A sono sulle tracce di quello che in Polonia viene considerato il 'nuovo Lewandowski'.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da 'Calciomercato.it' hanno il mirino puntato su Aleksander, talento di soli 16 anni del Wisla Cracovia che, appunto, in Patria paragonano al bomber - lui però uscito dal vivaio del Legia Varsavia - dall'estate 2014 in forza al. Alto quasi un metro e novanta, Buksa non ha ancora un contratto da professionista e ovviamente piace pure a importanti club non italiani. Il suo cartellino viene valutato 1 milione di euro.