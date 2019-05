JUVENTUS CANCELO DYBALA ALLEGRI / L'addio alla Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe sconvolgere e cambiare completamente le carte in tavola del calciomercato Juventus. La partenza del tecnico toscano potrebbe infatti fare in modo che alcuni giocatori che parevano in procinto di lasciare la Juventus possano invece restare in bianconero. In primis Joao Cancelo e Paulo Dybala. Il rapporto tra l'allenatore livornese e i due calciatori era sostanzialmente al capolinea: in caso di permanenza difficilmente i due sarebbero rimasti a Torino. Ora la situazione è completamente diversa.

Bisognerà innanzitutto vedere chi siederà in panchina nella prossima stagione, ma il nuovo tecnico potrebbe decidere di voler recuperare Dybala, mettendolo al centro del progetto bianconero.

Sulla lista dei partenti, con Dybala e Cancelo, c'era anche Juan Cuadrado. Il colombiano, complice anche un infortunio, è stato raramente utilizzato da Allegri in stagione, ma a differenza di Cancelo e Dybala, non è detto che possa restare, soprattutto visto l'interesse nei suoi confronti di Beppe Marotta. Anche Khedira, poco impegnato in stagione da Allegri anche per via di infortuni, potrebbe salutare, più che altro per un discorso di età. Chi invece potrebbe essere confermato potrebbe essere Douglas Costa, lo scorso anno vera e propria arma in più, mentre quasi impalpabile in questa stagione. Anche con lui il rapporto si è piuttosto incrinato, ma non è detto che il prossimo tecnico possa decidere di volerlo recuperare. Ulteriori conferme potrebbero poi essere Miralem Pjanic e Mario Mandzukic, entrambi ritenuti sacrificabili e in uscita: vedremo se il nuovo allenatore deciderà di volersi privare di loro.

