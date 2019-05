INTER CONTE DYBALA ICARDI / Antonio Conte corre verso l'Inter. La società nerazzurra, a meno di sorprese, ripartirà dall'ex Ct la prossima stagione per un nuovo ciclo con l'intento di ridurre il gap dalla Juventus e cercare di competere con i bianconeri per uno scudetto che manca dal 2010 dalle parti della Pinetina. L'accordo potrebbe essere formalizzato nelle prossime settimane - o comunque non prima della conquista matematica di un posto per la prossima Champions League - con il tecnico salentino che dovrebbe firmare un ricco triennale dopo essere stato anche nei pensieri di Paratici e Nedved per un possibile ritorno a Torino per il post Allegri. Un ritorno bocciato da Andrea Agnelli, ma mai dire mai... Da Spalletti a Conte, nasce la nuova Inter con Icardi verso la cessione: Cuadrado, Milinkovic-Savic e Dybala gli obiettivi nei radar l'Ad Marotta per la finestra estiva del calciomercato.

Inter, da Cuadrado a Milinkovic: Conte detta la linea sul mercato

Sembra destinata a finire l'avventura alla guida dell'Inter di Luciano Spalletti, che nonostante sia vicino a centrare per il secondo anno consecutivo l'accesso alla Champions dovrebbe lasciare ad Antonio Conte il timone dei nerazzurri al termine della stagione in corso. Marotta ed Ausilio hanno già iniziato a lavorare sul mercato in funzione del prossimo allenatore, incassando con largo anticipo il sì di Godin che sbarcherà a Milano a parametro zero concluso il matrimonio con l'Atletico Madrid. L'uruguaiano andrà a completare il reparto difensivo insieme a de Vrij e Skriniar, con quest'ultimo blindato con il rinnovo contrattuale fino al 2023. Uno dei crismi di Conte è infatti la linea a tre nel pacchetto difensivo, con l'ex manager del Chelsea che dovrebbe affidarsi al 3-5-3 o in alternativa al 3-4-3 per lo schieramento tattico della nuova Inter.

Sugli esterni il nome di Cuadrado potrebbe stuzzicare la dirigenza nerazzurra, con la duttilità del colombiano che farebbe molto comodo per le alchimie di Conte.

Inter, non solo Dybala e Dzeko: idea Giroud per l'attacco

Il jolly della Juventus non è certo della permanenza in bianconero visto anche il contratto in scadenza nel 2020, con l'Inter che potrebbe pensare all'affondo se dovesse esserci un'apertura per un cambio di maglia del giocatore nella finestra estiva del calciomercato . Danilo resterebbe comunque in pole per la corsia di destra, mentre sul lato opposto Conte potrebbe suggerire la candidatura di, già alle dipendenze del tecnico durante l'esperienza al Chelsea. Da monitorare anche la situazione di, che come Godin si libererà dall'Atletico il prossimo 30 giugno, oltre a Darmian sempre sul taccuino di Marotta.

A centrocampo sono diversi i profili al vaglio dell'Inter, dove Rakitic resta il 'sogno' del club di Suning se il croato dovesse rompere il rapporto con il Barcellona. Potrebbe però ritornare in auge anche la pista Milinkovic-Savic, già ai tempi della Juventus nei pensieri di Marotta. La valutazione del serbo si è sensibilità abbassata dopo una stagione al di sotto le attese e non sarebbe da scartare un assalto dei nerazzurri per il gioiello della Lazio nei desideri anche di Milan, Juve e delle big di Premier. Proprio dall'Inghilterra via Tottenham un profilo da tenere in considerazione potrebbe essere Moussa Sissoko, prototipo del centrocampista che farebbe al caso di Conte e da tempi non sospetti apprezzato da Marotta ed Ausilio. Piace anche Thomas dell'Atletico, che potrebbe rientrare come parziale contropartita in una possibile trattativa per Icardi se gli spagnoli dovessero tentare l'affondo per il centravanti per sostituire Griezmann.

Anche in attacco sono diverse le opzioni che l'Inter sta valutando per accontentare Conte. Con Icardi che sembra destinato all'addio e sempre in orbita Juve nonostante le ultime smentite dello stesso ex capitano, il primo nome sulla lista della dirigenza di Corso Vittorio Emanuele resterebbe il romanista Dzeko. Zapata e Lukaku le alternative, anche se per i costi una trattativa per il belga del Manchester United non sarebbe facile da imbastire. Un'idea che potrebbe stuzzicare Marotta e Ausilio potrebbe essere Giroud, profilo d'esperienza e caratura internazionale da affiancare al giovane Lautaro Martinez. Il Chelsea non ha ancora ufficializzato l'opzione annuale sul contratto del francese campione del mondo, che senza prolungamento andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Senza dimenticare inoltre Chiesa ma soprattuto Paulo Dybala e un eventuale scambio con il connazionale Icardi, anche se l'addio di Allegri alla Juventus potrebbe rimescolare le carte in tavola sul futuro della 'Joya'.

