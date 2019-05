CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / La Juventus e Massimiliano Allegri si sono detti addio. Ma quali sono i motivi che hanno sancito il divorzio tra il tecnico livornese e il club bianconero? Anzitutto le differenze di vedute a proposito delle prossime mosse di calciomercato. Massimiliano Allegri, anche pubblicamente, aveva detto o comunque fatto ben intendere che nei suoi propositi ci fosse una mezza rivoluzione, con la cessione di almeno quattro-cinque calciatori di rilievo con i quali aveva sostanzialmente rotto. Tra questi sicuramente Cancelo e Dybala, non due qualunque insomma.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per la società, invece, servivano e servirebbero probabilmente solo due-tre innesti di un certo spessore per tenere la squadra competitiva al massimo per tutti gli obiettivi, dallofino soprattutto al tetto d'Europa. Società con la quale Allegri (da Guardiola a Deschamps, ecco il borsino sul post) aveva sostanzialmente rotto, nello specifico col dse il vicepresidente. E' possibile che tutti questi problemi, certamente ingigantitisi con la brutta eliminazione dalla, avrebbero portato al divorzio tra lae lo stesso allenatore toscano anche in caso di vittoria della stessa massima competizione europea.