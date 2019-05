JUVENTUS ALLEGRI ADDIO FUTURO / Si è conclusa l'avventura alla Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese non guiderà i bianconeri la prossima stagione: l'annuncio ufficiale - dopo una lunga settimana fatta di summit e presunti incontri - è arrivato pochi minuti fa. Adesso è partito il toto nomi per il dopo Allegri ma allo stesso tempo va capito quale sarà il futuro dell'allenatore italiano. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Non è un segreto che Allegri abbia voglia di prova un'esperienza all'estero. Per il tecnico potrebbero aprirsi le porte delse i londinesi non dovessero decidere di continuare con. Altra pista porta a Parigi, alal posto di Tuchel. Più difficile, invece, sedere sulla panchina del Barcellona, che pare intenzionato a puntare ancora su Valverde.

Non è da escludere dunque, come fatto da tecnici importanti come Conte, che Allegri decida di prendersi un anno sabbatico, in attesa della giusta proposta. Difficile, al momento, immaginare il livornese ancora in Italia fin da subito ma Milan e Roma sono alla ricerca di una nuova guida e il profilo di Allegri potrebbe davvero fare a caso delle due squadre.

