CALCIOMERCATO INTER ICARDI JUVENTUS WANDA NARA - Icardi ha scelto la Juventus: è questa la notizia lanciata questa mattina dai quotidiani sportivi riguardanti il futuro dell'ex capitano dell'Inter.

Che i bianconeri siano la più plausibile tra le destinazioni che circolano, è cosa chiara da tempo che la nostra redazione vi ha anticipato nel mese scorso . Ma 'Top Calcio 24' ha riportato il sunto di un colloquio con la moglie-agente dell'argentino,, in cui viene ribadita la volontà di restare in nerazzurro. Diverse offerte sarebbero arrivate, dalla Juve e dall'estero, tutte rispedite al mittente. Dunque, non ci sarebbe nessuna possibilità di un addio del calciatore all'Inter nel giugno prossimo. Vedremo come si evolverà la situazione.