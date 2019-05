ROMA PERCASSI GASPERINI ATALANTA / L'Atalanta fa muro per Gasperini.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il tecnico è dato ad un passo dalla, con un accordo fino alma le parole di, numero uno dei bergamaschi, vanno verso un'altra direzione: "Gasperini ha un contratto fino al 2021 con opzione per un altro anno e per me il problema non esiste. Come sempre a fine stagione ci incontreremo e faremo il punto - ammette a 'La Gazzetta dello Sport' - Certo, avendo ottenuto risultati incredibili è logico che possa piacere ad altri club però Bergamo è innamorata di lui, questo è un ambiente ideale per lavorare. Dopo una finale persa 22.000 persone erano lì a ringraziarlo: non accade dappertutto. Esiste un legame unico tra squadra, tecnico e città: per me rimane a vita qua"