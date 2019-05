CALCIOMERCATO JUVENTUS BRANDT BORUSSIA DORTMUND BAYER LIVERPOOL TOTTENHAM - Continua a muoversi il mercato attorno a Julian Brandt. Il talentuoso centrocampista del Bayer Leverkusen rappresenta un'opportunità molto interessante, vista la clausola rescissoria presente nel contratto con le 'Aspirine' da 25 milioni di euro.

Nei mesi scorsi si è parlato di un forte interessamento del direttore dell'area sportiva della, Fabio, per il 23enne Nazionale tedesco, così come del Liverpool di Jurgen Klopp e del Tottenham di Pochettino , finaliste di. Ma, secondo 'Sky Deutschland', Brandt avrebbe deciso di accettare la corte deldi Luciene restare, dunque, in