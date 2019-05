Fiorentina, la panchina di Montella è salda

CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA - Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile, clamoroso, addio di Vincenzo Montella alla Fiorentina alla fine della stagione in corso, dopo poche settimane dal ritorno in viola.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Voci che, però, vengono seccamente smentite da 'La Nazione': la panchina di Montella è salda e la proprietà ha intenzione di puntare con sempre più decisione sull'Aeroplanino per il progetto futuro. A meno che non sia proprio l'exa decidere di lasciare, cosa che al momento non viene presa minimamente in considerazione dal 44enne allenatore campano.