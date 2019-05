CALCIOMERCATO INTER WERNER ATTACCO / E' caccia al sostituto di Mauro Icardi. L'attaccante argentino sembra destinato a lasciare l'Inter per vestire la maglia della Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Serve, dunque, almeno un altro calciatore da affiancare a Lautaroma non è escluso che siano due: i nomi che stanno circolando in questi giorni sono sempre quelli dima 'La Gazzetta dello Sport', in edicola stamani, ha rilanciato l'ipotesi Timo Werner. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'attaccante tedesco in forza alpiace anche al Bayern Monaco