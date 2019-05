Milan, 'grana' André Silva: ecco cosa succede

MILAN ANDRE SILVA SIVIGLIA CESSIONE / André Silva è di ritorno al Milan. L'attaccante portoghese non verrà certamente riscattato dal Siviglia: le ultime parole di mister Caparros non lasciano più dubbi. I rossoneri, insieme al suo agente Mendes, saranno dunque chiamati a trovare una nuova sistemazione al centravanti. La cifra che chiede il Milan per privarsi del calciatore è vicina ai 30/35 milioni di euro: sono diverse le squadre che hanno effettuato un sondaggio per André Silva.

C'è certamente il, dove il calciatore troverebbe diversi connazionali, ma va monitorata anche la pista che potrebbe portarlo in Ligue 1, alo al. Un'ultima ipotesi, ch come si legge su 'Corriere dello Sport', non può essere scartata è quella di una permanenza al Milan. Per restare aggiornato con tutte le news rossonere CLICCA QUI . In questo caso Silva sarebbe chiamato a giocarsi un posto con