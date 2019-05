CALCIOMERCATO SAMPDORIA DE ROSSI ROMA ADDIO FERRERO - Si concluderà al termine di questa stagione, dopo 18 anni, la storia d'amore tra Daniele De Rossi e la Roma. La società capitolina ha comunicato al 35enne capitano la volontà di non rinnovare il contratto, in scadenza il 30 giugno prossimo. Nelle scorse ore, sono circolati anche degli audio dello stesso calciatore che esprimeva tutto il suo disappunto per la situazione che si è venuta a creare.

Ma, retroscena a parte, adesso resta da capire quale sarà il futuro del Campione del Mondo 2006: il direttore sportivo del Boca Juniors, Nicolas Burdisso, ha già espresso il suo gradimento. Adesso è il turno del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, che non ha mai nascosto il suo apprezzamento per i colori giallorossi: "Ne parlammo qualche settimana fa, durante un viaggio in treno - ha svelato il massimo dirigente blucerchiato al 'Corriere dello Sport' - Allora mi disse che voleva prendersi un anno sabbatico, adesso se vuole venire alla Samp io ci sono".