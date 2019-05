CALCIOMERCATO ROMA GASPERINI ATALANTA - Nella giornata di ieri si è parlato di un accordo raggiunto tra la Roma e Gian Piero Gasperini fino al 2022.

L'attuale allenatore dell', che ha giocato (e perso) la finale dicontro laed è in piena lotta per un piazzamento in, è legato al club dida un contratto valido fino al 2021, con opzione per la stagione successiva. Fonti della società orobica si sono mostrate rigide relativamente all'indiscrezione sul futuro in giallorosso del tecnico di Grugliasco. Dunque, per strapparlo all'Atalanta, la Roma dovrà fare uno sforzo in più e convincere il presidente dell'Atalanta a lasciar partire il suo condottiero. Molto, ovviamente, dipenderà anche dalla volontà dello stesso Gasperini.