CALCIOMERCATO ROMA BURDISSO DE ROSSI BENEDETTO / La notizIa dell'addio dalla Roma di Daniele De Rossi, accostato anche al Siviglia, ha fatto in poche ore il giro del mondo, arrivando fino in Argentina. L'ex difensore giallorosso, Nicolas Burdisso, ora DS del Boca Juniors, ha colto l'occasione per lanciare un messaggio a 'Fox Sports Argentina' al centrocampista di Ostia, che ha dichiarato di sentirsi ancora un calciatore: "De Rossi è un grande amico. Sta metabolizzando la sua uscita da Roma. Le porte sono aperte a giocatori come lui.

Si sentiva sempre identificato con il. Sto però parlando più di un desiderio che di una realtà".

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Il direttore sportivo ha poi commentato anche il possibile futuro di Benedetto, seguito anche dalla Roma: "Niente si è mosso sul fronte Benedetto. Il presidente ne ha parlato un paio di settimane fa". Infine un pensiero su Torreira: "E' impossibile che possa arrivare, è arrivato recentemente all'Arsenal. Sono rimasto contento del fatto che abbia speso un bel pensiero sul Boca".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui