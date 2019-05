CALCIOMERCATO MILAN TERZINO / Milan alla ricerca di rinforzi per la corsia sinistra della difesa. Come anticipato da Calciomercato.it, di recente ai rossoneri è stato offerto Emerson Palmieri del Chelsea, opzione che per il momento non trova le preferenze della dirigenza anche a causa dell'ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Così, il casting per la corsia sinistra comprende anche altri profili: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Oltre a Cucurella del Barcellona, riporta 'Tuttosport', nel mirino ci sarebbero anche Biraghi della Fiorentina, Ola Aina del Torino, Baba del Reims, Castagne dell'Atalanta e Luca Pellegrini della Roma.

