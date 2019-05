CALCIOMERCATO INTER LUKAKU CHIESA ICARDI / L'Inter è al lavoro per programmare al meglio la prossima stagione.

sarebbe intenzionato a regalare un colpo top alla società ma prima dovrà necessariamente piazzare Mauro Icardi, con la Juventus c he avrebbe il gradimento dell'attaccante . Secondo quanto affermato dal 'Corriere dello Sport', il dirigenze nerazzurro dovrà prima fare cassa con l'argentino per poi dedicare le sue attenzioni a un colpo top in avanti. Sono due i nomi tra i quali Marotta sceglierà il prossimo acquisto dell'Inter:. Un impulso su uno o sull'altro profilo verrà poi dato anche dal prossimo allenatore, che verosimilmente sarà Antonio

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui