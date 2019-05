MILAN FROSINONE BIGLIA / Meno tre a Milan-Frosinone, match della 37esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. I rossoneri sono chiamati a vincere per mettere ulteriore pressione all'Atalanta di Gasperini, impegnata alle 20,30 sul campo della Juventus campione d'Italia.

Per l'occasione Rinopotrà contare anche sul recuperato: come riportato da 'Sport Mediaset', il centrocampista argentino ha smaltito il problema alla schiena accusato contro ile sarà a disposizione dell'allenatore rossonero. L'ex Lazio potrebbe comunque partire dalla panchina in favore di