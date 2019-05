JUVENTUS ISCO REAL MADRID / Isco resta al Real Madrid anche senza una maglia da titolare: sarebbe questa la decisione del 27enne trequartista spagnolo sul proprio futuro.

Lo riporta il 'Mundo Deportivo', secondo cuiavrebbe chiarito al calciatore che non lo considera un titolare nel prossimo progetto dei blancos: nonostante questo però Isco non avrebbe intenzione di chiedere la cessione ma anzi avrebbe deciso di accettare la 'sfida' e restare alle 'merengues' per conquistarsi un posto nella squadra titolare. Isco, arrivano al Real nel 2013, è da tempo nel mirino della: nel suo contratto è presente una clausola monstre da 700 milioni di euro, inserita in concomitanza con l'ultimo prolungamento fino al 2022.