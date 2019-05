EUROPEI UNDER 17 FRANCIA ITALIA / Francia battuta, Italia in finale: grande festa azzurra agli Europei Under 17 che si stanno svolgendo in Irlanda. I ragazzi di Nunziata hanno rimontato i transalpini che erano passati in vantaggio al 41' con Millot. Prima però dello scadere del primo tempo una punizione perfetta di Esposito fa andare a riposo le squadre sul punteggio dell'1-1.

Nella ripresa i francesi tengono il pallino del gioco ma è l'Italia a trovare il gol con un contropiede perfetto: assist dibatte. Il finale è al cardiopalma con l'assalto della Francia e gli azzurrini che si difendono con i denti. Il risultato non cambia più: vince l'Italia e vola in finale contro l'che ha battuto nell'altra semifinale la

FRANCIA-ITALIA 1-2: 41' Millot (F), 45'+1 Esposito (I), 81' Udogie (I)

