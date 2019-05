NAPOLI INSIGNE QUAGLIARELLA / Dopo le insistenti voci di mercato delle ultime settimane, sembra finalmente tornato il sereno in casa Napoli riguardo al futuro di Lorenzo Insigne. Del capitano azzurro è tornato a parlare il presidente Aurelio De Laurentiis, che ai microfoni di 'TV Luna' ha rivolto una sorta di appello ai propri tifosi: "Per i napoletani è sempre stato scomodo questo territorio.

Ricordate? Dopo tempo abbiamo scoperto l'arcano: lui è venuto con desiderio da Udine, poi fu giusto e corretto che scappasse via e dopo anni abbiamo scoperto cosa c'era sotto. Questo è un territorio straordinario, il più ricco in Italia come potenzialità, ma è un territorio beffardo, che non ti regala nulla ma ti sottrae. Il signor Quagliarella ha dimostrato di essere un bravo calciatore, ma laddove non sentiva il peso di questa vigliacco condizionamento che subiva e di cui non parlava con nessuno".