ATALANTA LAZIO PERCASSI / Il giorno dopo la rabbia non si è ancora placata: l'Atalanta ribolle pensando a quanto accaduto contro la Lazio nella finale di coppa Italia. Quel mani di Bastos nell'area biancoceleste non sanzionato da Banti e sul quale non è intervenuto neanche il Var ha mandato su tutte le furie la società nerazzurra.

Gasperini nel post gara ha rilasciato dure dichiarazioni e anche il presidente Percassi, nonostante 24 ore per pensarci su, non è tenero: "È stato un episodio clamoroso - le sue parole riportate da 'Sky'- , era rigore ed espulsione e questo avrebbe cambiato la partita. Non ci sono dubbi, abbiamo visto e rivisto le immagini". Una rabbia soltanto attenuata dall'affetto dei tifosi che sono accorso in oltre ventimila a Roma e a fine gara, nonostante la sconfitta, hanno intonato cori e applaudito la squadra: "Sono stati fantastici, in 22 mila sono arrivati all'Olimpico per sostenerci. Una cosa mai vista".