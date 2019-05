INTER GODIN ATLETICO MADRID / Diego Godin parla già da nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore uruguaiano, che dalla prossima stagione vestirà la maglia nerazzurra, ha rilasciato una lunga intervista al periodico 'Club del Deportista': "Voglio continuare a competere dando sempre il massimo e andare in un nuovo gruppo dove poter portare la mia esperienza.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Voglio cercare di essere un buon leader e un esempio e farmi rispettare per come sono, anche se ancora non dico per quale squadra per rispetto dei tifosi dell'". Il 33enne è poi tornato a parlare proprio della sua avventura in maglia 'Colchoneros': "In Spagna mi sono sempre sentito a casa. Dentro e fuori dal campo la gente con cui ho fatto amicizia mi ha dato stabilità e serenità nella vita personale, un aspetto che mi ha reso felice. Il calcio è come la vita, uno stato d’animo: se sei felice e ti realizzi è difficile che ti vada male. A me è successo tutto questo".