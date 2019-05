NAPOLI DE LAURENTIIS SARRI / Consueta cena di fine stagione per il Napoli di Carlo Ancelotti. Intercettato da 'TV Luna', il presidente De Laurentiis è tornato a parlare del gap con la Juventus: "La Juventus è là su, ma sarà sempre complicato lottare contro chi investe molto più di noi, con chi si indebita molto più di noi. Ci tengo a sottolineare che non abbiamo un euro di debito con le banche. Nelle società per azioni i bilanci devono stare apposto, poi siamo stati sollecitati dall’Uefa con il Fair Play Finanziario, regole che abbiamo rispettato.

Quando ci sono delle regole io le rispetto".

Il patron azzurro ha poi elogiato l'operato dell'attuale allenatore azzurro riservando una nuova frecciata anche a Maurizio Sarri: "Stasera ringrazierò Ancelotti ed i ragazzi perché hanno fatto molto bene. Non era facile passare dal gioco di Sarri a quello del nuovo tecnico. Dopo tre anni intensi di Sarri, che è un grande allenatore, c'era un nuovo gioco e bisognava digerirlo. Bisogna dare merito a Carlo di aver utilizzato quei giocatori pochi utilizzati ed i nuovi che sono venuti. Se verranno soddisfatte le indicazioni di Ancelotti? Lo abbiamo sempre fatto con i tecnici che volevano entrare nel merito. Con Sarri non è stato possibile perchè lui non voleva entrare nel merito, mentre Carlo ogni giorno entra nel merito ed è rispettoso di quelli che sono i bilanci del club".

