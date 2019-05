MILAN GAZIDIS SARRI / Il Milan va in pressing su Maurizio Sarri: i rossoneri avrebbero scelto il tecnico del Chelsea come allenatore per la prossima stagione con Gattuso destinato all'addio. L'ex Napoli sarebbe ora in cima ai pensieri dell'amministratore delegato Ivan Gazidis che - riferisce 'sportmediaset.it' - sarebbe volato a Londra per incontrare l'attuale manager del Chelsea, dopo i contatti delle scorse settimane.

Un faccia a faccia che dovrebbe avvenire nelle prossime ore e nel quale il dirigente milanista, sempre più coinvolto anche nelle scelte tecniche conin secondo piano, presenterà il progetto a Sarri: un piano che vede l'allenatore di Figlini centrale anche nelle scelte di mercato pur all'interno della linea giovani varata dalla società. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando qui . Per l'allenatore è pronto un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione. Perl'avventura al Chelsea, nonostante il terzo posto in campionato e la finale dida giocare, sembra essere destinata a finire dopo appena un anno e in Italia oltre al Milan si è parlato dellacon un accostamento anche alla