SERIE B PALERMO PLAYOFF / Niente sospensione per i playoff di Serie B: la corte sportiva di Appello ha respinto la richiesta del Palermo che aveva avanzato domanda di sospensione degli spareggi promozione in attesa della sentenza di secondo grado sul caso che ha visto i rosanero retrocessi in Serie B. Queste le motivazioni che hanno portato al no alla sospensiva, considerato che: "

"l'inizio della disputa della fase finale del campionato (play off) non impedirebbe alla Lega di serie B – preso atto della eventuale decisione di accoglimento dell’appello della società U.S.

Palermo e della conseguente necessità di assicurare effettiva ed efficace esecuzione alla stessa – di valutare, nell'ambito dell'autonomia assegnatale dall'ordinamento federale, l'annullamento delle gare play off eventualmente disputate e, quindi, ridefinire la lista delle aventi diritto a partecipare (nonché il relativo calendario) alla disputa della predetta fase finale per la individuazione della terza società del campionato di serie B titolata ad approdare nella categoria superiore;

l'interesse prevalente delle altre società all'ordinario svolgimento della fase finale dei play off, come da classifica definita all’esito del giudizio di prime cure;

l'interesse – anche sotto il profilo organizzativo – della stessa Lega di serie B, quale organizzatrice del campionato di categoria, che, nell’ambito della sfera di autonomia alla stessa riservata, ha legittimamente ritenuto di dare immediata esecuzione alla decisione del Tribunale Federale Nazionale, provvedendo a riscrivere la griglia dei play off ed annullando la disputa dei play out, non più necessari alla luce della riscrittura di fatto effettuata – iussu iudicis – dal Tribunale Federale Nazionale, che vede aggiungersi, quale quarta squadra, la reclamante U.S. Palermo alle ultime tre società in classifica già retrocesse per effetto dei risultati acquisiti "sul campo"".

