LAZIO INZAGHI ATALANTA DE ZERBI / In attesa di capire quel che sarà di Massimiliano Allegri, confermato o meno alla Juventus, si prospetta un'estate molto intenso alla voce panchina.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Tante le squadre di Serie A che potrebbero cambiare guida tecnica a fine stagione e anche molte big potrebbero essere interessati:suancora tutto da scoprire, mentre per lasi fa il nome di Gian Piero. Proprio l'eventuale approdo in giallorosso del tecnico dell'potrebbe avere ripercussioni anche sulla: già perché, come si legge su 'sportmediaset.it', la società orobica penserebbe proprio a Simoneper la prossima stagione. Un addio che libererebbe la panchina biancoceleste: a Roma potrebbe finire Roberto, attuale tecnico del. Un valzer che aspetta soltanto chi accenda la musica...