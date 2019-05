CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI / Continua a tenere banco in casa Roma il polemico ed improvviso addio di Daniele De Rossi, sul quale oggi è intervenuto anche il tecnico Ranieri.

L'edizione online de 'La Gazzetta dello Sport' ha svelato oggi pomeriggio la versione del club giallorosso, secondo il quale negli ultimi mesi il calciatore avrebbe incontrato tre volte i dirigenti venendo costantemente aggiornato sui programmi futuri della squadra e ricevendo la proposta di rivestire un ruolo diverso da quello di calciatore.

I colloqui, verificatisi sempre durante periodi in cui De Rossi era infortunato, non erano riusciti a risolvere i dubbi del capitano, al quale lunedì è stata comunicata la volontà di non rinnovare. Il calciatore, da parte sua, si sarebbe detto disposto a giocare anche a gettone, ma davanti alla sua voglia di proseguire la carriera, la Roma si sarebbe offerta di aiutarlo a trovare un club nella MLS, grazie alla presenza di diversi azionisti di società statunitensi tra i soci giallorossi.

La 'rosea' svela, inoltre, che il club abbia smentito una seconda chiamata al giocatore per accettare la sua proposta di formulare un contratto a gettone: al contrario, Pallotta avrebbe confermato l'intenzione di non rinnovare e di assisterlo in una eventuale avventura negli Stati Uniti. La telenovela, quindi, si arricchisce di un nuovo capitolo e sembra lontana dalla sua conclusione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui