Lazio, buone notizie per Correa: arriva la chiamata dall'Argentina

LAZIO CORREA ARGENTINA /Joaquin Correa proprio ieri, dopo l'ennesima grande prestazione condita da un gol storico nella finale di Coppa Italia, aveva espresso la sua delusione per non essere stato incluso nella lista di preconvocati dall'Argentina per la prossima edizione della Coppa America. A quanto pare, il ct Lionel Scaloni ha deciso di accontentarlo: come riportano vari media argentini, tra cui il quotidiano 'Olé', il tecnico ha allargato questa mattina la sua lista di 36 calciatori fino a 40, con quattro nuovi nomi.

Sono quelli di Nacho Fernández, Milton Casco, Leonardo Sigali e, appunto, l'attaccante della Lazio, sempre più fondamentale nel gruppo di Simone Inzaghi.

Di seguito, l'elenco completo dell'Albiceleste:

Portieri: Esteban Andrada, Franco Armani, Agustín Marchesín, Juan Musso, Gerónimo Rulli.

Difensori: Gabriel Mercado, Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Renzo Saravia, Nicolás Otamendi, Walter Kanemann, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Leo Sigal, Milton Casco.

Centrocampisti: Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, Roberto Pereyra, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Ángel Di María, Matías Zaracho, Iván Marcone, Nacho Fernández, Manuel Lanzini, Gonzalo Martínez, Maxi Meza, Joaquín Correa, Gastón Giménez.

Attaccanti: Lionel Messi, Sergio Agüero, Paulo Dybala, Mauro Icardi, Matías Suárez, Lautaro Martínez, Angel Correa.

