SERIE A UFFICIALE CALCIOMERCATO / Si torna all'antico, il calciomercato estivo in Italia chiuderà a settembre.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ad annunciarlo è stato il presidente della Federcalcio,, al termine del Consiglio: "Le date delle prossime due sessioni di calciomercato andranno dall'1 luglio al 2 settembre per quella estiva e dal 2 al 31 gennaio per quella invernale - si legge su 'Ansa.it' - Sono in linea con le date delle altre federazioni"