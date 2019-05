Atalanta e Napoli, l'agente di Hateboer tra futuro e van de Beek

ATALANTA NAPOLI HATEBOER / Autore della sua miglior stagione in carriera, Hateboer dovrà, insieme ai suoi compagni, metabolizzare in fretta la delusione di Coppa Italia per centrare lo storico traguardo della qualificazione alla prossima Champions League. L'esterno di Gasperini è finito sul taccuino di Inter, Napoli e Roma, guadagnandosi anche le attenzioni straniere a suon di buone prestazioni.

Ecco le parole di Guido, agente di Hateboer, ai microfoni di 'CalcioNapoli24 Live', trasmissione televisiva in onda su 'CalcioNapoli24 TV': "Fino a questo momento non ho parlato con il Napoli. A questo punto della stagione con la possibilità di giocare la Champions con l'Atalanta anche l'Atalanta diventa una grande squadra perché ogni calciatore vuole giocare la Champions. Nel momento in cui l'Atalanta arrivi in Champions, allora potrebbe giocarla a Bergamo. Si trova a giocare nel 3-5-2 ma ha sempre giocato nella difesa a quattro. Posizione dell'Atalanta sul mercato? Nel momento in cui Hateboer gioca all'Atalanta, gioca in club che può permettersi di vendere quando e a quale cifra.? Possibile che possa giocare in Italia. Al Napoli? Mai dire mai".