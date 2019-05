CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA FIORENTINA CUADRADO - La Juventus sarebbe pronta a giocarsi la carta Cuadrado per arrivare a Federico Chiesa.

Secondo lo spagnolo 'Don Balon', il colombiano, in scadenza di contratto nel 2020, potrebbe far ritorno (dopo la precedente esperienza dal 2012 al 2015) allanell'ambito della trattativa per l'esterno d'attacco. Per il 30enne calciatore, in caso di permanenza in bianconero, gli spazi potrebbero essere sempre più ristretti nella prossima stagione e, a prescindere dall'ipotesi viola, potrebbe dire addio alla fine della stagione in corso.