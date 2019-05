ROMA BENITEZ / Paralizzato dall'inevitabile polverone suscitato dal mancato rinnovo di De Rossi, il toto allenatore in casa Roma ha conosciuto alcuni giorni di tregua, ma proprio in queste ore, uno dei tanti candidati alla panchina giallorossa potrebbe definitivamente uscire di scena.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo 'Sky Sports UK', infatti, nella giornata di oggi a Londra è previsto un incontro tra Rafae Lee Charnley, general manager del, per parlare di rinnovo contrattuale. Il tecnico spagnolo è in scadenza il prossimo giugno e oltre ad un ingaggio importante, per prolungare il proprio vincolo con i 'Magpies' chiede di poter costruire una rossa che possa ambire ad una qualificazione europea.