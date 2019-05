Milan, Gattuso resta in Serie A: nuova destinazione a sorpresa

CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO - Salvo sorprese, Gennaro Gattuso si appresta a vivere le ultime due partite sulla panchina del Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A prescindere dall'eventuale qualificazione in, infatti, l'avventura del tecnico calabrese sembra giunta al capolinea. Tanti i nomi che si sono fatti per la sua sostituzione, tra cui quello di Marco, attuale allenatore della. E qualora dovesse spuntarla, secondo le indiscrezioni riportate da 'Sport Mediaset', il suo erede in blucerchiato potrebbe essere proprio Gattuso.