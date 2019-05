Napoli, sirene dall'America per Mertens

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS MIAMI FC RINNOVO CONTRATTO SCADENZA 2020 - Non solo Lorenzo Insigne.

In casa Napoli tiene banco anche il futuro di Dries: il 32enne attaccante belga è in scadenza di contratto nel 2020, ma si sta parlando di un eventuale prolungamento contrattuale . Sulle sue tracce però, riporta 'Sport Mediaset', si sarebbe messo il, club che milita nella North American Soccer League, la seconda serie del campionato americano. In casa partenopea, comunque, si respira ottimismo relativamente alla permanenza del calciatore, dal 2013 in azzurro.