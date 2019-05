CALCIOMERCATO INTER TONALI ROMA JUVENTUS MILAN NAPOLI BRESCIA CELLINO - Sandro Tonali è stato uno dei grandi protagonisti del Brescia di Eugenio Corini che ha conquistato la promozione in Serie A. Il 19enne regista ha guidato le 'Rondinelle' nel campionato di Serie B che si è appena concluso e le sue prestazioni non sono, ovviamente, passate inosservate. CLICCA QUI per tutte le ultime notizie di mercato. Il calciatore, prodotto della cantera del club di Massimo Cellino, è accostato da diverso tempo a Juventus, Inter, Milan, Roma e non solo. Ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

Calciomercato, dalla Juve alla Roma: tutte le big su Tonali

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, difficilmente Tonali continuerà la sua carriera al Brescia.

