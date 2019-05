Inter, Bastoni torna per ripartire

CALCIOMERCATO INTER BASTONI - Protagonista di una buona stagione in prestito al Parma, il giovane difensore centrale Alessandro Bastoni da luglio tornerà ad essere un giocatore dell'Inter.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Difficile tuttavia che il club nerazzurro possa decidere di puntare su di lui per il presente, anche se l'ultima parola spetterà all'allenatore. In ogni caso prende quota la possibilità di una nuova cessione in prestito: a tal proposito secondo 'Tuttosport', in pole ci sarebbe la