Chelsea, l'infortunio di Loftus-Cheek che fa arrabbiare Sarri

CHELSEA INFORTUNIO LOFTUS-CHEEK / Nonostante il finale di stagione positivo, sono ore roventi in casa Chelsea in particolare per il tecnico Maurizio Sarri che centrato il terzo posto con la qualificazione alla prossima Champions League e raggiunta la finale di Europa League rischia comunque l'esonero soprattutto a causa di alcuni dissidi interni con la proprietà. Tra le ultime questioni che hanno portato allo scontro con il board, anche l'amichevole negli Stati Uniti disputata nella notte dai 'Blues' contro i New England Revolutions.

Sarri, vista la vicinanza con la finale di Europa League ed il momento delicato, avrebbe volentieri fatto a meno di disputarla. La società però si è imposta e dalla sfida arriva una cattiva notizia che di sicuro farà storcere ulteriormente il naso all'allenatore. Il suo gioiello, infatti, esce dalla gara infortunato con una lesione al tendine d'Achille che sarà valutata in maniera più approfondita in queste ore. Il rischio è che debba saltare la sfida con l'Arsenal a Baku, costringendo Sarri a dover rinunciare ad uno dei suoi uomini migliori.