Porto, Conceicao: diverbio con un tifoso. Lazio alla finestra

CALCIOMERCATO LAZIO CONCEICAO - Spiacevole episodio in Portogallo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Sergio, allenatore del, ha dovuto difendere suo figlio Rodrigo - che milita neleterno rivale dei 'Draghi' - vittima di insulti dopo un gol da parte di un tifoso al quale l'ex giocatore di Inter eha risposto per le rime. Vicenda che alimenta le voci di un suo addio a fine stagione: il nome di Conceicao da tempo circola proprio in orbita biancoceleste in caso di addio di