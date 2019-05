Milan, Leonardo verso l'addio: cause oltre il mercato

CALCIOMERCATO MILAN LEONARDO GATTUSO GAZIDIS / Finale di stagione ad alta tensione per il Milan, che prova la difficile rimonta in zona Champions League. Futuro dei rossoneri in bilico, così come quello di diversi protagonisti nel club. Gattuso rischia, ma anche Leonardo, entrato in rotta di collisione con Gazidis.

L'ad avrebbe bocciato per ragioni economiche l'acquisto dioltre a quelli in inverno di, ma secondo 'Tuttosport' non è l'unica ragione per cui la posizione del brasiliano è tutt'altro che solida. Non convince la sua condotta dialettica con lo stesso Gattuso ma anche con l'allenatrice femminile Carolina, troppo spesso Leonardo ha preso posizioni antitetiche rispetto ad altri personaggi importanti in società. Con Gazidis, oltre gli aspetti di mercato, le differenze di vedute rischiano di ampliarsi, specie se non dovesse arrivare il quarto posto.