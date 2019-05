LAZIO LUIS ALBERTO / Trionfa la Lazio. Atalanta battuta e settima Coppa Italia in bacheca per la società biancoceleste che vale una stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

C'è entusiasmo nello spogliatoio e per Luisdopo tanti mesi di voci ed indiscrezioni è il momento giusto per togliersi anche qualche sassolino: "Per me e per la mia famiglia è stato un anno molto difficile - le parole dello spagnolo in zona mista all'Olimpico riportate da 'As' -. Abbiamo sofferto in un modo che non meritavamo: quando le cose andavano bene ero un fenomeno, mentre se andavano male dicevano che volevo andarmene. Questo ti fa male, se la gente sapesse quello che sentono i calciatori non direbbe certe cose. Ora voglio godermi questo titolo con i miei compagni, lo staff tecnico e i miei familiari che sono venuti a Roma a farmi visita".