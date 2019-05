Manchester City, bufera Fair Play Finanziario: UFFICIALE deferimento Uefa. Il club promette battaglia

MANCHESTER CITY FAIR PLAY FINANZIARIO / Dopo il Paris Saint-Germain, il ManchesterCity finisce pesantemente nel mirino della Uefa per possibili violazioni del Fair Play Finanziario e rischia addirittura l'esclusione dalla Champions League. Questa mattina il massimo organo calcistico europeo ha annunciato infatti l'apertura di un'indagine sul club inglese da parte della Camera investigatoria volta ad accertare i conti e il lavoro della società.

Ecco la nota: "L'investigatore capo dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB), dopo aver consultato gli altri membri della Camera di Investigazione indipendente CFCB, ha deciso di rimandare il Manchester City FC alla Camera Giudicante del CFCB in seguito alla conclusione della sua indagine. La Camera Investigatoria del CFCB il 7 marzo 2019 ha aperto un'indagine sul Manchester City FC per potenziali violazioni delle regolamentazioni sul Fair Play Finanziario (FFP) che sono state rese pubbliche in vari media. La UEFA non farà ulteriori commenti sulla questione fino a quando non verrà annunciata una decisione dalla Camera Giudicante del CFCB".

Immediata la replica del Manchester City che tramite il proprio sito ufficiale va al contrattacco e promette battaglia: "Le fughe di notizie sui media nell'ultima settimana sono indicative del processo che è stato supervisionato da Mr. Leterme (l'investigatore capo della CFCB, ndr). Il Manchester City è assolutamente fiducioso di ottenere un risultato positivo quando la questione è affrontata da un organo giudiziario indipendente. L'accusa di irregolarità finanziarie rimane completamente falsa e il rinvio alla CFCB ignora un documento completo di prove inconfutabili fornite dal Manchester City FC alla Camera stessa. La decisione contiene errori, interpretazioni errate e confusioni derivanti fondamentalmente da una mancanza di base del giusto processo e rimangono questioni irrisolte significative sollevate dal Manchester City FC, come parte di ciò che il Club ha scoperto essere un processo del tutto insoddisfacente, limitato e ostile".

