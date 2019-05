BAYERN MONACO-EINTRACHT DIRETTA BUNDESLIGA LIVE CRONACA TEMPO REALE SCUDETTO - Si decide all'ultima giornata la Bundesliga 2018/2019.

Il, capolista con due punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, ospita l'per il trentaquattresimo turno del campionato tedesco: ai bavaresi di Nikobasterà fare lo stesso risultato dei rivali gialloneri per conquistare il titolo di Campione di Germania; di contro, la squadra di Adolfha ancora la possibilità di agganciare il quarto posto in classifica, l'ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, distante un solo punto. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

CLASSIFICA BUNDESLIGA: Bayern Monaco 75; Borussia Dortmund 73; Lipsia 66; Borussia M'Gladbach e Bayer Leverkusen 55; Eintracht 54; Wolfsburg 52; Hoffenheim 51; Werder Brema 50; Hertha Berlino 43; Fortuna Dusseldorf 41; Mainz 40; Augsburg e Schalke 04 32; Stoccarda 27; Hannover 21; Norimberga 19

