GENOA-CAGLIARI DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE SALVEZZA PRANDELLI MARAN - Sfida decisamente importante quella in programma per il secondo anticipo del sabato della trentasettesima giornata del campionato di Serie A tra Genoa e Cagliari. I rossoblu di Cesare Prandelli, reduci dalla sconfitta contro l'Atalanta, hanno un solo punto di vantaggio sull'Empoli terzultimo in classifica e un bisogno assoluto di tornare alla vittoria, che manca dal 17 marzo scorso (2-0 alla Juventus); di contro, ai sardi di Rolando Maran manca un punto per certificare anche matematicamente la salvezza.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Luigi Ferraris'.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-CAGLIARI

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic; P. Pereira, Bessa, Radovanovic, Veloso, Criscito; Pandev, Lapadula All.: Prandelli.



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Srna, Pisacane, Klavan, Cacciatore, Lu. Pellegrini; Barella, Bradaric, Ionita; Cerri, Pavoletti All.: Maran.

Classifica Serie A: Juventus 89; Napoli 76; Inter 66; Atalanta 65; Milan e Roma 62; Torino 60; Lazio 58; Sampdoria 49; Sassuolo e Spal* 42; Cagliari, Bologna, Udinese* e Fiorentina 40; Parma 38; Genoa 36; Empoli 35; Frosinone 24; Chievo 15

*Una partita in più

