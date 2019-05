Inter, colpo di scena Perisic

INTER PERISIC / E se fosse Ivan Perisic il nuovo rinforzo per l'attacco dell'Inter che si prepara ad accogliere Antonio Conte? Da mesi sul mercato, con la volontà espressa di cambiare aria per volare preferibilmente in Premier League, il croato è diventato il trascinatore nerazzurro in questo finale di stagione in cui gli attaccanti si sono inceppati e gli scenari per il suo futuro potrebbero ribaltarsi.

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' infatti, le posizioni del giocatore e della stessa società, decisa ad accontentarlo con la cessione, si sono fatte meno nette. Anzi, secondo 'Tuttosport' sarebbe lo stesso Perisic ora a spingere per la permanenza, soprattutto se dovesse arrivare l'ex Ct specializzato nella rigenerazione dei calciatori. Da parte sua, intanto, l'Inter continua ad aspettare l'offerta giusta: se non arriverà una proposta da almeno 35 milioni di euro sarà trattenuto.