Psg, si decide il futuro di Buffon: tre strade

PSG BUFFON / A 41 anni compiuti non è ancora arrivato il momento di smettere per Gianluigi Buffon che in questi giorni, dopo qualche rinvio di troppo, incontrerà il Paris Saint-Germain per definire il proprio futuro.

Lo stesso portiere, ospite a 'E poi c'è Cattelan' su 'Sky', ha confermato la proposta di rinnovo fino al 2020 formulata dai parigini. ma servirà il faccia a faccia per definire il tutto. Anche perché, scrive 'La Gazzetta dello Sport', il Psg è sì prioritario, ma sul tavolo ci sono anche altre offerte provenienti da due club che saranno in Champions League il prossimo anno e dunque è il momento di stringere.