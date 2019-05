NAPOLI JUVENTUS AGENTE MENDY NDOMBELE POGBA / Parla francese il calciomercato Juventus che sta monitorando diversi nomi transalpini tra campo e panchina. Dalle voci su Deschamps in caso di addio di Massimiliano Allegri al sogno di riportare in bianconero Paul Pogba e non solo. Per questo le manovre dei bianconeri si incrociano spesso con l'attivissimo agente francese Yvan LeMée, che in queste settimane in particolare sta seguendo gli sviluppi su Ferland Mendy, terzino mancino del Lione nel mirino pure del Napoli, e ne parla ai microfoni di 'Tuttosport': "C’è mezza Europa che lo vuole. I terzini sinistri di qualità sono una merce sempre più rara, basta pensare a Lucas Hernandez che si è trasferito al Bayern Monaco per 80 milioni. Mendy è ancora più completo. […] Il Lione non ha messo Mendy sul mercato e il presidente Aulas vorrebbe goderselo un altro anno.

Ma dipenderà dalle offerte: se arriverà quella giusta, soprattutto a livello di progetto sportivo, cercheremo un accordo col Lione che possa accontentare tutti. Quella di Mendy sarà una scelta tecnica, non solo economica: altrimenti andremmo in Cina. Napoli e Juventus’ CI sono stati solo sondaggi finora. Diciamo che in Inghilterra e Spagna c’è maggiore disponibilità economica, però la Serie A è sempre attraente. Mende è un profilo che rientra nella lista dei bianconeri come in quella di tutte le big. L’amicizia tra Agnelli e Aulas può aiutare, però contano le cifre".

Le Mée, quindi, si sofferma su altri due francesi in orbita juventina: "Ndombele? In questo momento me lo immagino al Manchester United, magari al posto di Pogba. Penso che Paul voglia cambiare aria e, dopo aver giocato in Inghilterra e in Italia, sono convinto che punti la Spagna. Il Barcellona ha comprato de Jong, lo vedo più al Real. Mi pare più possibile Rabiot per la Juve".

