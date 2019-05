Juventus, conferme dall'Inghilterra: Higuain verso il ritorno

CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN CHELSEA / Grana in arrivo per la Juventus, che a fine stagione riaccoglierà Gonzalo Higuain. L'argentino rientrerà dal prestito al Chelsea e non sarà riscattato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La decisione dei 'Blues', stando al 'Daily Mail', è ormai certa, considerati i numeri deludenti del 'Pipita' (5 gol in 21 presenze). Tanto più sedovesse andar via a fine stagione, con il club londinese intenzionato a puntare ancora su. Da capire quale sarà il futuro del centravanti, che però difficilmente resterà in bianconero.